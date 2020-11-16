فيديو: فرنسية تشهر اسلامها في أسوان

أشهرت سيدة فرنسية اسلامها في جزيرة "هيسا" النوبية بمحافظة أسوان في مصر بعدما تزوجت من رجل نوبي مسلم.

وشهدت الجزيرة المصرية احتفالات وفرحة كبيرة في محافظة أسوان لإشهار الفتاة الفرنسية اسلامها.

زوج الفرنسية التي أعلنت اسلامها "صابر عسكر" قال: "التقيت بفتاة من أصول فرنسية تسمى "مانو" تبلغ من العمر 26 سنة، خلال العمل في مجال السياحة، قبل ثلاث سنوات".

وأشار إلى أن علاقتهما تطورت بشكل كبير حتى أنها عشقت أسوان وجمال بلاد النوبة وأخلاق أهل هذه البلدة، ثم بعد فترة أكدت له رغبتها في اعتناق الدين الإسلامي.

تأتي هذه الواقعة بعد فترة قريبة من إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول في فرنسا، وتصاعد الانتقادات ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب دفاعه عن الرسوم المسيئة باعتبارها حرية تعبير عن الرأي.