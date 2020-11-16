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أكثر من مليون إصابة بكورونا في الأردن

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:36 - 16 نوفمبر 2020
كورونا في الاردن كورونا في الاردن
تقارير
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أكد المركز الوطني للسيطرة على الأوبئة والأمراض السارية في الأردن اليوم الاثنين أن عدد إصابات كورونا في المملكة الأردنية تجاوز المليون إصابة.

وقال عضو لجنة المركز الوطني للسيطرة على الأوبئة والأمراض السارية "عزمي محافظة" أمس الأحد، إن "إجمالي الإصابات في الأردن حاليا أكثر من مليون إصابة بالفيروس أغلبها غير مكتشف"

وأضاف في تصريحات لقناة "المملكة" الاردنية إن عدد إصابات كورونا المسجلة يوميا في الأردن "لا تمثل العدد الحقيقي على أرض الواقع"

وأشار محافظة وهو أستاذ فيروسات بقوله أن "كل إصابة مسجلة بالفيروس يقابلها من 10 إلى 30 إصابة غير مكتشفة".

ونوه محافظة إلى أن "الأردن في المستوى الرابع من المرحلة الرابعة للتفشي"، مشيرا إلى انها أقصى مراحل انتشار الفيروس، حسبما صرح للقناة.

 

 

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