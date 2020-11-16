جرثومة المعدة... وكيفية الوقاية منها؟

تُعد جرثومة المعدة نوع من البكتيريا تسبب الالتهابات، وبعض الأمراض مثل قرحة المعدة، ويمكن مع عدم علاجها بسرعة أن تتطور إلى مرحلة أخطر.

فما هي أعراض جرثومة المعدة وكيف يمكن الوقاية منها وعلاجها؟

لذلك تعرفك على جرثومة المعدة وأعراضها وأسبابها مهم لك لعلاجها والوقاية منها، فقد لا تشعر بوجودها وتسبب لك ألم شديد دون أن تعرف أنها تعيش بداخل معدتك، فالبعض لا يعرف بوجودها إلا بالتحليل المختبري.

ما هي جرثومة المعدة؟

هي نوع من البكتيريا يعرف بـ Helicobacter pylori ويتعايش في المعدة وفي الإثنى عشر، وتسبب الالتهابات للشخص المصاب بها، كما أنها تسبب بعض الأمراض مثل ، ويمكن مع عدم علاجها بسرعة أن تتطور إلى ، وتزيد هذه البكتيريا من حموضة المعدة بسبب وجودها في السائل الحمضي للمعدة.

أسباب جرثومة المعدة:

هناك عدة أسباب للإصابة بهذه الجرثومة، وهي:

1- مشاركة الأدوات الشخصية مع شخص آخر، مثل الملاعق وأدوات الطعام.

2- عدم الاهتمام بنظافة الطعام، وتركه مكشوفاً في الهواء.

3- الطعام والماء الملوث أو التي التقطت بكتيريا من خلال الصرف الصحي، وتصل إلى جسم الإنسان من خلال اللعاب.

4- انتقال العدوى من شخص مصاب بالجرثومة من خلال مشاركة الطعام.