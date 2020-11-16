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رئيس الوزراء البريطاني: جسدي مليء بالأجسام المضادة

  • فلسطين اليوم
  • 14:58 - 16 نوفمبر 2020
الخارجية البريطاني بوريس جونسون الخارجية البريطاني بوريس جونسون
تقارير
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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه بصحة جيدة بعد أن خالط مصابا بمرض كوفيد-19، وسيقود الحكومة عبر تطبيق زوم بينما يعزل نفسه لمدة أسبوعين في داونينغ ستريت.

وقال جونسون في تغريدة بالفيديو وهو يبتسم: "أشعر أنني على خير ما يرام... جسدي مليء بالأجسام المضادة".

وأضاف جونسون (56 عاما): "هناك الكثير يمكن قوله عبر زوم بالطبع ووسائل الاتصال الإلكترونية الأخرى".

وكان جونسون أعلن أمس الأحد، أن وحدة الفحص والتعقب التابعة لخدمة الصحة الوطنية طلبت منه أن يعزل نفسه لمدة أسبوعين بعدما ثبتت إصابة النائب لي أندرسون، الذي حضر اجتماعا لمدة 35 دقيقة معه يوم الخميس، بفيروس كورونا.

فيما قال وزير الصحة مات هانكوك لشبكة "سكاي نيوز": "إنه بخير... سيتولى الأمور عن طريق تطبيق زوم خلال هذا الأسبوع".

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