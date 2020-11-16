الاحتلال يهدم منشآت صناعية في بلدة عناتا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عددا من المنشآت الصناعية عند مدخل مفرق بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وأفاد رئيس بلدية عناتا طه الرفاعي أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال يرافقها آليات هدم "جرافات مجنزرة" اقتحمت الشارع الرئيسي في الجهة الشرقية من بلدة عناتا، وهدمت بركسين تجاريين.

وهدمت قوات الاحتلال بركسا تجاريا آخر يضم بسطات خضار، وبركسا وسورا يلف على نحو دونمين من الأرض ويضم محل بيع قطع مركبات يعود للمواطن محمد ابراهيم حلوة.

وأغلقت قوات الاحتلال المفرق أمام مركبات المواطنين بكلا الاتجاهين، ما أدى لحدوث أزمة مرورية في المكان.

وكانت سلطات الاحتلال هدمت في العاشر من الشهر الجاري مغسلة مركبات تعود للمواطن ابراهيم طه الشيخ في ذات المنطقة بعناتا.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها واعتداءاتها اليومية بحق المواطنين وممتلكاتهم ومنشآتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وكانت قد كشفت ما تسمى بـ"لجنة الإشراف على البناء" الاستيطاني التابعة لحكومة الاحتلال، أنه سيعلن عن المناقصات للشروع ببناء الوحدات الاستيطانية ضمن الخطة ٢٣١٨٥/a، في غضون أسابيع.

من شأن المشروع الاستيطاني الجديد حال تنفيذه، أن يغلق المنطقة الشرقية من القدس المحتلة بشكلٍ كامل، وأن يطوّق المناطق (عناتا، الطور، حزما)، بحيث تُحرم من أيّ إمكانية توسّع مستقبلية باتجاه الشرق.