الاحتلال يهدم منشآت تجارية في قرية دير شرف

قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة "غسان دغلس" :"أن قوات الاحتلال هدمت منشأة تجارية قيد الانشاء مقامة في أراضي منطقة "دير شرف"، وتعود ملكيتها للمواطن "عبد الفتاح طباري".

وأضاف دغلس أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق من دوار دير شرف حتى مفرق عناب باتجاه مدينة طولكرم.

ويذكر أن قرية دير شرف تعاني من الخطر الاستيطاني المتمثل بمستوطنة "شافي شمرون" القائمة على أكثر من 400 دونم من أراضي القرية.

و كانت بداية نهب أراضي قرية دير شرف في عام 1971، وتفاقمت في عام 2000 ليتم مصادرة أكثر من 200 دونم وضمها لتوسيع المستوطنة، وبذلك تعد قرية دير شرف المغتصبة الأكبر بما يقارب 70 بالمائة من الأراضي المصادرة تابعة للقرية، وما تبقى يعود لبلدة سبسطية والناقورة.

ويشار أنه تبلغ مساحة قرية دير شرف 7 آلاف دونم، وعدد سكانها يبلغ 3 آلاف نسمة، والمواطنين يقيمون على امتداد جدار فاصل لمستوطنة "شافي شمرون" الواقع على أراضي القرية، فيمنع الاقتراب أو دخول المواطنين لذلك الجدار، عدا عن أشجار الزيتون الواقعة خارج الجدار التي لا يمكن قطافها إلا بتنسيق ومواعيد محددة من الاحتلال الاسرائيلي .