مستوطنون يجمعون 3 مليون شيكل لتهويد البلدة القديمة في الخليل

أعلن ما يُسمى بـ "تجمع شباب ضد الاستيطان" اليوم الاثنين، تمكنه من جمع أكثر من ٣ مليون شيكل خلال 100 ساعة فقط بهدف زيادة عدد المستوطنين في مدينة الخليل المحتلة إلى الضعف.

ووفقًا لوسائل اعلام الاحتلال أكد "التجمع" أن المستوطنين أعلنوا نيتهم استخدام هذه الأموال للاستيلاء على منازل فلسطينية في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

ويهدف المستوطنون من تجميع الأموال للبدء في بناء تجمعات استيطانية جديدة في منطقة محطة الباصات القديمة وسوق الخضار المغلق وسط شارع الشهداء.

كما ينوي المستوطنون زيادة عددهم من ٨٠٠ مستوطن إلى ١٦٠٠ مستوطن بالبلدة القديمة، في خطوة لم تحدث منذ بداية الوجود الاستيطاني في الخليل قبل أكثر من ٤٠ عاما.

وشارك في حملة التبرعات شخصيات في دولة الاحتلال على رأسهم رئيس حزب أزرق أبيض بيني جانتس، وحسب ما أعلن المستوطنون فإن الحملة ستستمر خارج دولة الاحتلال.

وفي نهاية العام الماضي جمع المستوطنون مبلغ مليون دولار بهدف بناء حي استيطاني جديد في محطة الباصات القديمة وسط شارع الشهداء، لكن تصدي المواطنين للمخطط أعاق تنفيذه.

وطالب تجمع شباب ضد الاستيطان السلطة الفلسطينية بضرورة التدخل قبل فوات الأوان، والعمل على إعادة المنازل الفارغة التي تركها أصحابها بسبب سياسة الإغلاق، وإيجاد حل سريع للمحلات التجارية المغلقة والتي يزيد عددها حاليا في ظل جائحة كورونا عن ٢٠٠٠ محل تجاري.

ويسعى المستوطنون بحماية ودعم من حكومة الاحتلال الى تغيير الوقائع على الأرض في مديمة الخليل بهدف السيطرة على مزيد من الأراضي وتوسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية.