كيف تحمي قلبك ؟

مشاكل القلب تبدأ صامتة رغم انها تشكل 3 أضعاف من السرطان في مرحلة مبكرة قبل أن تتطور إلى مرض. لقد حان الوقت للاهتمام بهذا العضو الذي يغذي كل أنحاء الجسم بالدم والأكسجين .تعرف معنا فى هذا المقال كيف تحمى قلبك عن طريق الألياف

ابدأ يومك بتناول الحبوب الكاملة :

الناس لا تأكل الألياف بصورة كافية بالرغم من فوائدها المتعددة ، فى المتوسط نحصل على أقل من نصف حاجتنا من هذه المواد الغذائية التى يمكن أن تخفض نسبة الكوليستيرول وتمنع الإمساك وتحسن من عملية الهضم و تعتبر معظم الحبوب الكاملة مصدر كبير للألياف

ابدأ فى الإفطار وابحث عن الحبوب الكاملة أو الشوفان ( تحتوى على 3 جرام أو أكثر من الألياف لكل حصة ) وأضف بعض الفاكهة وستكون قد حصلت على الاحتياج اليومى من الألياف ( 38 جرام للرجال و25 جرام للنساء )

الفاكهة الطازجة والألياف :

يعتبر أى نوع من الفاكهة الطازجة وجبة خفيفة صحية ، ولكن عند الحديث عن الألياف فلا تتساوى الفاكهة فى كمية الألياف التى تحتويها ، فمثلا تحتوى الكمثرى الأسيوية الكبيرة على 9.9 جرام من الألياف

وهناك العديد من الفواكه الأخرى الغنية بالألياف وتشمل : التوت ( 4 جرام لكل نصف كوب ) ، العليق ( أحد انواع التوت ) ( 3.5 جم لكل نصف كوب ) ، الموز ( 2.4 جم لكل واحدة ) ، العنب البرى ( 2 جم لكل 1/2 كوب ) ، وأيضاً الكمثرى والتفاح ( غير المقشر ) يحتويان على نسبة عالية من الألياف