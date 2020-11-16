هذا ماقاله مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بشأن الاغلاق الشامل !

أكد رئيس المكتب الاعلامي الحكومي سلامة معروف اليوم الاثنين 16/11/2020 ، ان حول ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورنا بغزة ان الإغلاق التام لا يقضي على الفيروس حتى لو استمر الإغلاق شهر أو ما يزيد وبالتالي نسعى لعدم الوصول للإغلاق التام أو تأخيره باتخاذ إجراءات قد تبدو للمواطنين محدودة

وقال في تصريحات لإذاعة صوت القدس نجتهد في كل الإجراءات التي يتم اتخاذها لمحاولة بقاء عجلة الحياة تدور في كافة قطاعات المجتمع حتى لا تشكل حالة ضغط مثلما حدث سابقا عند إغلاق القطاع بشكل تام وما نتج عنه من تبعات على كافة شرائح المجتمع.

وأوضح ان القرارات التي تم اتخاذها قد تكون قاسية وتمس ببعض شرائح المجتمع ولكن تنفيذها يأتي في إطار تأخير أو منع الوصول للإغلاق التام الذي بالتأكيد يؤثر على كافة قطاعات المجتمع وليس قطاع بعينه.

واعتبر ان تقليص الفترة الزمنية لإغلاق المحال التجارية والمؤسسات يهدف للحد من تنقل المواطنين والمخالطة بشكل كبير.