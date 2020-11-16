أرقام مقلقة لإصابات كورونا في غزة في الدورة الأولى اليوم الاثنين

سجلت لجنة الطوارئ العليا بقطاع غزة اليوم الاثنين 16/11/2020 ، ارقام مقلقة بشأن اعداد الاصابات في قطاع غزة في الدورة الاولى ، حيث سجلت 336 إصابة جديدة بعد فحص ١٥٤٧ عينة.

وتوزعت الاصابات بكورونا وفقا للجان الطواري في المحافظات ، ٧٠ إصابة محافظة الشمال

١٩٤ اصابة في محافظة غزة ، في حين سجلت المحافظة الوسطى 26 إصابة توزعت كالتالي " 11 إصابة بالنصيرات ، و11 آخري بالبريج و4 إصابات بالمغازي.

وبينت لجنة الطوارئ انه تم تسجيل ١٧ اصابة محافظة خانيونس ، ٢٩ اصابة بمحافظة رفح.

وكانت وزارة الصحة بغزة اعلنت اليوم الأثنين 16/11/2020 ، عن تسجيل "453" إصابة بفيروس كورونا لتكون اليوم أعداد الاصابات الاعلى المسجلة في قطاع غزة منذ بداية تفشي الفيروس داخل المجتمع مما يدق ناقوس الخطر .