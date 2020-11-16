اشتية: قد تضطر لاتخاذ إجراءات جديدة لارتفاع إصابات كورونا ونحذر من الاستيطان

قال محمد اشتيه رئيس وزارء حكومة رام الله اليوم الاثنين 16/11/2020 ، ان الحكومة تراقب التطورات الوبائية وانها مستعدة لإية إجراءات قد تضطر لاتخاذها نظرا لوتيرة الإصابات.

وحذر رئيس الوزراء محمد اشتية في كلمته بمستهل جلية الحكومة ، من التطورات الخطرة غير المسبوقة في المشروع الاستعماري الإسرائيلي.

وأكد اشتية ، "فيما يبدو هناك خطة هجوم متصاعد ومكثف لمدة عشرة أسابيع مقبلة، في مسابقة مع الزمن لفرض أمر واقع جديد قبل مغادرة دونالد ترمب البيت الأبيض في 21/1.

وفي سياق آخر، طالب رئيس الوزراء، الصليب الأحمر وهيئة الأمم المتحدة، بالعمل على الإفراج عن جثمان الأسير الشهيد كمال أبو وعر وكل جثامين الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال.