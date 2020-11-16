يديعوت: أمور خطيرة حدثت خلال إطلاق صواريخ من قطاع غزة!

أكد الكاتب والمحلل العسكري "الاسرائيلي""يوسي يهوشع بصحيفة يديعوت اليوم الاثنين 16/11/2020 ان هناك أموراً خطيرة وقعت في حادثة إطلاق الصواريخ الليلة قبل الماضية من قطاع غزة ، ومنها ان بطاريات القبة الحديدية أخطأت ي اعتراض الصاروخين على الرغم من أنها كانت صواريخ بعيدة المدى "نسبيا".

وقال المحلل ان القبة الحديدة أطلقت صاروخان اعتراضيان على كل منهما وفشلت في إصابتها وسقطت شظايا صواريخ القبة في منطقة بات يام.

وبين المحلل انه من الاخطاء التي وقعت وجود خلل في أنظمة الإنذار ولم يتم تنشيط الإنذار في جميع المناطق، نتيجة لذلك لفترة طويلة مئات الآلاف من سكان وسط البلاد الذين استيقظوا على أصوات الانفجارات لم يعرفوا إن كان صاروخ سقط بالقرب من منزلهم أو ما هي الانفجارات التي رأوها في السماء

ويشار الى ان الاحتلال "الاسرائيلي" زعم الليلة قبل الماضية سقوط صواريخ بعيدة المدى نسبياً من قطاع غزة صوب البلدات الاسرائيلية ، وما تبعها عن قصف الاحتلال لعدد من مناطق القطاع .