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الاحتلال يهدم منزلاً ويجرف أرضاً في بيت لحم

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 10:41 - 16 نوفمبر 2020
هدم منزل في بيت لحم هدم منزل في بيت لحم
تقارير
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هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 16/11/2020، منزلاً وجرفت أرضاً في منطقة خلة النحلة من أراضي قرية ارطاس جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة.

وأفاد مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، أن الاحتلال هدم منزلا مساحته (80) مترا مربعا، وجرف أرضا تعود للمواطن محمد رومي الذي يملك أوراقا ثبوتية بملكية الأرض.

وأضاف أن الاحتلال أخطر المواطن رومي ثلاث مرات بهدم المنزل، مشيرا الى أن منطقة خلة النحلة مستهدفة من سنوات من قبل الاحتلال، لإفراغها والاستيلاء عليها لتوسعة حدود مستوطنة "افرات" وربطها بمستوطنة "تكواع" المقامة شرق بيت لحم.

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