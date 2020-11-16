ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الأعداد في ارتفاع

غزة تدخل مرحلة الخطر وتسجل اليوم 453 إصابة "بكورونا" خلال 24 ساعة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:54 - 16 نوفمبر 2020
فيروس كورونا في غزة فيروس كورونا في غزة
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأثنين 16/11/2020 ، عن تسجيل "453" إصابة بفيروس كورونا لتكون اليوم أعداد الاصابات  الاعلى المسجلة في قطاع غزة منذ بداية تفشي الفيروس داخل المجتمع مما يدق ناقوس الخطر .

وقالت الوزارة خلال تقريرها الوبائي اليومي ان اعداد المسجلة جاءت بعد اجراء فحص لـ 2438 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية ، مشيرة الى انه تم تسجيل تعافي 310 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبينت ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 10985 اصابة منها ، 3366 حالة نشطة ، واجمالي المتعافين 7571 حالة ، واستقرار الوفيات عند 48 حالة .

الأكثر مشاهدة

متعلقات