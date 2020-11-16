غزة تدخل مرحلة الخطر وتسجل اليوم 453 إصابة "بكورونا" خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأثنين 16/11/2020 ، عن تسجيل "453" إصابة بفيروس كورونا لتكون اليوم أعداد الاصابات الاعلى المسجلة في قطاع غزة منذ بداية تفشي الفيروس داخل المجتمع مما يدق ناقوس الخطر .

وقالت الوزارة خلال تقريرها الوبائي اليومي ان اعداد المسجلة جاءت بعد اجراء فحص لـ 2438 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية ، مشيرة الى انه تم تسجيل تعافي 310 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبينت ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 10985 اصابة منها ، 3366 حالة نشطة ، واجمالي المتعافين 7571 حالة ، واستقرار الوفيات عند 48 حالة .