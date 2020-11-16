الذهب يتعافى مجدداً والدولار يتراجع عالمياً

شهد سعر الذهب عالمياً تعافي جديد اليوم الاثنين 16/11/2020 ليصل الى اعلى مستوى له منذ اسبوع في ظل تراجع الدولار، وخاصة في ظل تزايد اعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا .

ونقلت وكالة “رويترز” البيانات الأخيرة المتعلقة بالذهب حيث

شهد سعر الذهب ارتفاعا بنحو 0.2 بالمئة إلى 1892.15 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل ذروته منذ التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني عند 1898.81 دولار في وقت سابق ، في حين صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1892.20 دولار.

وكانت اسعار الذهب قد تراجعت فور اعلان الشركة الالمانية الامريكية التوصل الي لقاح لفيروس كورونا وانتعش الذهب .