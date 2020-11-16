ماذا تفعل للتغلب على الثغرات الامنية الخطيرة في "غوغل كروم"؟

قال موقع "فوربس" إن شركة "غوغل" أصدرت النسخة 86.0.4240.198 من متصفح "كروم" لأنظمة التشغيل "ويندوز" و"ماك" و"لينكس"، من أجل حل ثغرات أمنية تم استغلالها من قبل مهاجمين إلكترونيين.

وكانت شركة "غوغل" ووزارة الأمن الداخلي الأميركية دعت، وبشكل عاجل، إلى تحديث المتصفح "غوغل كروم"، بعد كشف المزيد من الثغرات الأمنية "الخطيرة" التي استغلها قراصنة.

وأوضح المصدر أن "غوغل" صححت، في غضون 3 أسابيع فقط، ما لا يقل عن 5 ثغرات "يحتمل أن تكون خطيرة".

الشركة الأميركية العملاقة طلبت من المستخدمين تحديث متصفحاتهم مرة أخرى "حيث تم تحديد ثغرتين جديدتين".

ولم تقدم "غوغل" أي معلومات بشأن الثغرات التي استغلها الـ"هاكرز"، أو الجهات التي تقف وراء الهجمات. ، موضحةً انه "لا يجب التأخر في تحديث متصفحكم. التأخر يترك النافذة مفتوحة أمام المخترقين لاستهدافكم".