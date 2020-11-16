في أول زيارة رسمية ..وزير خارجية البحرين يصل "إسرائيل" الاربعاء

في أول زيارة رسمية له ، يصل وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني إسرائيل يوم الأربعاء القادم ، بعد توقيع اتفاق إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشهر الماضي .

قناة "كان" الإسرائيلية قالت بأن "الزيارة من المتوقع أن تكون في الثامن عشر من الشهر الجاري، هي أول زيارة علنية من قبل مسؤول حكومي بحريني رفيع المستوى لإسرائيل".

وقالت وسائل إعلام عبرية إن

قمة ثلاثية ستعقد يوم الأربعاء وفقا لوسائل اعلام عبرية بين أول مسؤول بحريني يزور إسرائيل ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

مجلس الوزراء "الإسرائيلي" صادق يوم الأحد على الإعلان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية بين إسرائيل ومملكة البحرين ليصبح نافذا حسب القانون الإسرائيلي، وذلك عقب إقراره من قبل الكنيست يوم العاشر من الشهر الجاري.

ووفق ما عرض على الكنيست، فإن إقامة العلاقات بين الطرفين تشمل اعتراف كل طرف بسيادة الطرف الآخر، والحق بالعيش بأمن وسلام، ونبذ العنف فضلا عن إقامة علاقات صداقة وتعاون وحل الخلافات بطرق سلمية.

ويجعل هذا الاتفاق من البحرين رابع دولة، بعد الإمارات والأردن في 1994 ومصر في 1979، تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فيما كان السودان آخر الدول التي أعلنت تطبيع العلاقات مع إسرائيل.