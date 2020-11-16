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بعد اختفاء 25 يوماً.,. الزعيم الكوري يظهر علناً لأول مرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:46 - 16 نوفمبر 2020
الزعيم الكوري كيم جون اون الزعيم الكوري كيم جون اون
تقارير
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ظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون علناً لأول مرة منذ 25 يوماً، وسط تكهنات مستمرة بشأن صحته.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم ترأس يوم الأحد اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الذي ناقش “مسألة زيادة تشديد نظام الطوارئ لمكافحة الوباء” وسط تفشي جائحة فيروس كورونا.

وبينت الوكالة، أن هذا يعد أول ظهور علني لكيم منذ 22 تشرين أول/ أكتوبر، عندما ذكرت تقارير أنه زار مقبرة في مقاطعة بيونغ يانغ الجنوبية.

وعادة ما تعلن وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية عن نشاط الزعيم بعد يوم من حدوثه.

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