سعر صرف الدولار الامريكي في لبنان اليوم الاثنين 16/11/2020

يهتم اللبنانيون بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية ، وخاصة في ظل ارتفاع الدولار وانخفاض سعر الليرة اللبنانية نتيجة الظروف الاقتصادية وفرض مزيداً من العقوبات من دول الجوار .

يشهد سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأثنين 16/11/ 2020 ، في السوق السوداء .

المواطنون والتجار في لبنان يهتمون بأسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية ، حيث اشارت المتابعة الى ارتفاع اسعار صرف الدولار الامريكي اليوم الاثنين 16/11/2020 ، مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء .

ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا ، ونتائج الانتخابات الامريكية ادت الي تذبذب اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة وانتعاش بسيط في اسعار الليرة الا ان قرار الاغلاق عاد بالدولار للارتفاع مجدداً .

وسجل سعر صرف الدولار الاثنين 16/11/2020 في السوق السوداء اللبنانية بين 7620 و7700 ليرة لكل دولار.

نقابة الصرافين اعلنت سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 14 و15/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

الليرة اللبنانية مقابل عدد من العملات اليوم الاحد 15/11/2020

AED AED درهم إماراتي411.7642 411.7642

ALL ALL ليك الباني 14.4314 14.4314

ANG ANG جلدر جزر أنتيل 842.1601 842.1601

ARS ARS بيزو أرجنتينى 18.9686 18.9686

AUD AUD دولار أسترالي1,099.5587 1,099.5587

AWG AWG جلدر أروبى 840.2278 840.2278

BBD BBD دولار باربادوسي 756.2050 756.2050

BDT BDT تاكا بنجلاديشى 17.8191 17.8191

BHD BHD دينار بحريني 4,011.1763 4,011.1763

BIF BIF فرنك بوروندي 0.7796 0.7796