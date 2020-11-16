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سعر الذهب في فلسطين اليوم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 07:25 - 16 نوفمبر 2020
سعر الذهب في فلسطين اليوم سعر الذهب في فلسطين اليوم
تقارير
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سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 16/11/2020، من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام بالغ لدى الفلسطينيين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي.

ويبحث المواطنون عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 16/11/2020، بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

وسعر الذهب في فلسطين اليوم من أهم مايبحث عنه المواطنون خاصة المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين وسعر الذهب في فلسطين اليوم يهم كذلك المستثمرين في فلسطين نظراً لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي.

كم أسعار الذهب اليوم

ويتصدر سعر الذهب في فلسطين اليوم أهمية كبرى خاصةً في الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين أو بباقي الدول العربية.

ويعاني الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية صعبة الأمر الذي يجعلهم عن ملاذ آمن لتوفير مدخرات مالية تبقيهم على قيد الحياة في هذا التوقيت الصعب حيث يكون الذهب هو ما يمكن أن يؤمن لهم جزء يسير من الحياة.

سعر الذهب في فلسطين اليوم

متوسط سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 16/11/2020 بالشيكل

الوحدة شيكل  دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24      205.46 شيكل      $61.00

سعر الذهب عيار 22 188.34 شيكل      $55.91

اسعار الذهب عيار 21      179.79 شيكل      $53.37

اسعار الذهب عيار 18      154.10 شيكل      $45.75

سعر الذهب عيار 14 119.86 شيكل      $35.58

سعر الذهب عيار 12 102.73 شيكل      $30.50

اسعار أوقية الذهب   6,390 شيكل $1,897

اسعار جنيه الذهب   1,438 شيكل $426.99

اسعار كيلو الذهب    205,465 شيكل     $60,997

سعر الذهب في فلسطين اليوم الأيام السابقة بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

15 نوفمبر    204.73     179.14     153.55     119.43     102.36

14 نوفمبر    204.71     179.13     153.54     119.42     102.36

13 نوفمبر    204.56     179.00     153.42     119.33     102.28

12 نوفمبر    203.30     177.89     152.47     118.59     101.65

11 نوفمبر    202.46     177.15     151.84     118.10     101.23

10 نوفمبر    203.91     178.43     152.94     118.95     101.96

9 نوفمبر     201.99     176.74     151.49     117.83     100.99

8 نوفمبر     211.66     185.21     158.75     123.47     105.83

7 نوفمبر     211.65     185.20     158.74     123.46     105.83

6 نوفمبر     211.90     185.41     158.92     123.61     105.95

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