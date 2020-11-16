سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 16/11/2020، من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام بالغ لدى الفلسطينيين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي.

ويبحث المواطنون عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 16/11/2020، بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

وسعر الذهب في فلسطين اليوم من أهم مايبحث عنه المواطنون خاصة المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين وسعر الذهب في فلسطين اليوم يهم كذلك المستثمرين في فلسطين نظراً لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي.

كم أسعار الذهب اليوم

ويتصدر سعر الذهب في فلسطين اليوم أهمية كبرى خاصةً في الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين أو بباقي الدول العربية.

ويعاني الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية صعبة الأمر الذي يجعلهم عن ملاذ آمن لتوفير مدخرات مالية تبقيهم على قيد الحياة في هذا التوقيت الصعب حيث يكون الذهب هو ما يمكن أن يؤمن لهم جزء يسير من الحياة.

سعر الذهب في فلسطين اليوم

متوسط سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 16/11/2020 بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 205.46 شيكل $61.00

سعر الذهب عيار 22 188.34 شيكل $55.91

اسعار الذهب عيار 21 179.79 شيكل $53.37

اسعار الذهب عيار 18 154.10 شيكل $45.75

سعر الذهب عيار 14 119.86 شيكل $35.58

سعر الذهب عيار 12 102.73 شيكل $30.50

اسعار أوقية الذهب 6,390 شيكل $1,897

اسعار جنيه الذهب 1,438 شيكل $426.99

اسعار كيلو الذهب 205,465 شيكل $60,997

سعر الذهب في فلسطين اليوم الأيام السابقة بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

15 نوفمبر 204.73 179.14 153.55 119.43 102.36

14 نوفمبر 204.71 179.13 153.54 119.42 102.36

13 نوفمبر 204.56 179.00 153.42 119.33 102.28

12 نوفمبر 203.30 177.89 152.47 118.59 101.65

11 نوفمبر 202.46 177.15 151.84 118.10 101.23

10 نوفمبر 203.91 178.43 152.94 118.95 101.96

9 نوفمبر 201.99 176.74 151.49 117.83 100.99

8 نوفمبر 211.66 185.21 158.75 123.47 105.83

7 نوفمبر 211.65 185.20 158.74 123.46 105.83

6 نوفمبر 211.90 185.41 158.92 123.61 105.95