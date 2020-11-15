"الصحة العالمية" تسجّل أعلى حصيلة يومية بفيروس كورونا

سجلت منظمة الصحة العالمية أكبر حصيلة يومية لها بفيروس كورونا اليوم الاحد، حيث بلغت حولي 660 ألف إصابة، في حين بلغت الحصيلة الإجمالية أكثر من 53 مليون إصابة مؤكدة منذ ظهور الوباء.

وكانت سجلت المنظمة أعلى حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا في العالم، أمس السبت، وتلقت المنظمة الأمميّة إشعاراً بتسجيل 660,905 إصابة أمس السبت.

وسجلت الحصيلة القياسية السابقة لها الجمعة الماضي، والتي بلغت 645,410 إصابة، وقبلها سجلت في 7 تشرين الثاني/نوفمبر وبلغت 614,013 إصابة.

في ذات السياق أحصى فرع المنظمة في الأميركيتين عدد إصابات قياسيا أمس السبت، وبلغ 269,225 إصابة جديدة مؤكدة.

وأحصت أكثر من 53,7 مليون إصابة مؤكدة منذ ظهور الوباء الذي أودى أيضاً بما يزيد على 1,3 مليون شخص.

من جهته حذر المدير العام للمنظمة "تيدروس أدهانوم غبريسوس" الجمعة الماضي من أنه لا يزال ثمة "طريق طويل" قبل السيطرة على فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

ويذكر أنه سجلت لأول مرة أكثر من 9500 وفاة في ثلاثة أيام متتالية: 9928 الخميس، و9567 الجمعة، و9924 السبت.

وقال غبريسوس في وقت سابق، إنه "لا يمكن لأي بلد القول إنه كان مستعداً بالقدر الكافي لمواجهة كوفيد-19"، وطلب أن يتم وضع كل "تقدم علمي" في صالح كافة الدول.

وشدد على إمكان احتواء الفيروس حتى في ظل عدم وجود لقاح شرط اتخاذ تدابير وقائية ملائمة.