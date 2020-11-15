سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 16-11-2020

جاءت سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار والعملات الأجنبية ، اليوم الاثنين الموافق 16-11-2020، على هو موضح في هذه المقالة التي وضعها موقع فلسطين اليوم الاخباري وفق البورصة التركية المركزي.

ونحرص دومًا على توفير سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي والعملات ، حتى يتسنى لكافة المواطنين معرفة سعر صرف الليرة التركية في تسهيل أمورهم ومبيعاتهم ومشترياتهم اليومية.

ونتابع معكم سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار واليورو والريال القطري والجنية السترليني والريال السعودي الدرهم الإماراتي والليرة السورية.

وفي الأيام الأخيرة حققت الليرة التركية بعض المكاسب الاقتصادية في مقابل العملة الأمريكية والعملات الأخرى إثر اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية والسياسية.

وساعدت تلك الإجراءات السياسية والاقتصادية على وقف انهيار سعر صرف الليرة التركية التي عصف بها خلال الأشهر الأخيرة.-

وسجلت الليرة التركية اليوم الاثنين 16-11-2020 ارتفاعًا مقابل الدولار المركزي.

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار وبقية العملات اليوم الأحد 15/11/2020 :

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار.

مبيع: 7.6845

شراء: 7.6765

سعر صرف الليرة التركية مقابل اليورو.

مبيع: 9.0913

شراء: 9.0836

سعر صرف الليرة التركية مقابل الجنيه الإسترليني.

مبيع: 10.1396

شراء: 10.1276

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدرهم الإماراتي.

مبيع: 2.0923

شراء: 2.0896

سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية (الشمال السوري)

شراء: 331

مبيع: 337

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدينار الكويتي:

مبيع: 25.1538

شراء: 25.0948

سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال السعودي.

مبيع: 2.0443

شراء: 2.0409

سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال القطري.

مبيع: 2.1103

شراء: 2.1078

وننوه إلى أن بإمكانكم متابعة المقالات المتواصلة على سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار والعملات الاخرى المنشورة على موقع فلسطين اليوم.