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علماء يحطمون أسطورة شائعة عن فقدان الوزن

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:43 - 15 نوفمبر 2020
فقدان الوزن فقدان الوزن
تقارير
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دحض العلماء الأسطورة الشائعة القائلة بأن تناول معظم السعرات الحرارية في الصباح يؤثر على فقدان الوزن، وفقًا لتقارير نقلت بيانات من جمعية القلب الأمريكية.

وأجرى الباحثون تجربة راقبوا خلالها سلوك الأكل والمؤشرات الصحية لـ 41 متطوعًا يعانون من زيادة الوزن لمدة 12 أسبوعًا.

حدد المشاركون في إحدى المجموعات وجباتهم بساعات معينة من اليوم، واستهلكوا 80 في المئة من السعرات الحرارية اليومية قبل الساعة 1:00 ظهرًا.

المجموعة الثانية أكلت في أوقات منتظمة مستهلكة نصف احتياجاتها اليومية من الطاقة بعد الساعة الخامسة مساءً.

ويلاحظ أن جميع المشاركين تلقوا نفس الطعام الصحي. تم قياس الوزن وضغط الدم أربع مرات.

نتيجة لذلك، اتضح أن الأشخاص في كلا المجموعتين من المشاركين فقدوا نفس الوزن تقريبًا. وينطبق الشيء نفسه على ديناميكيات الضغط.

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