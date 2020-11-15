أهم العوامل التي تساعد على التقارب بين الزوجين والوصول للسعادة الزوجية

أشارت بعض الدراسات إلى أن التناغم فى العلاقة الحميمية بين الزوج والزوجة تعد المؤشر الوحيد والأهم فى مدى تمتع الزوجين بتوافق وسعادة فى حياتهم الزوجية لتحتل المرتبة الأولى، إلا أن احدث الدراسات أشارت إلى أن هذا العامل يأتى فى المرتبة الثانية، بعد تدفق المشاعر والكرم المتبادل بين الزوجين .

حيث اكد الباحثون على ان كرم الزوج يعد من اهم الصفات التى تلعب دورا مهما فى ضمان السعادة الزوجية بين الزوجين, اما الزوجين اللذين يتمتعان بمعدلات مرتفعة من الكرم المتبادل، سواء المعنوى أو المادى فى علاقتهما، هم أكثر عرضة للتمتع بسعادة غامرة فى علاقتهم الزوجية بمعدل خمسة أضعاف الاشخاص اللذين لا يتمتعون بهذه الصفة , كما شدد الباحثون على أن قيام الزوجين بعدد من المهام المشتركة أو الأعباء المنزلية معاً، قد يؤدى الى الشعور بالتقارب فيما بينهم والاستمتاع بحياة زوجية سعيدة ,وهناك الكثير من المهام البسيطة التى من شأنها ايجاد تقارب والفة بين الزوج والزوجة .

عوامل التقارب والالفة بين الزوج والزوجة :

1- تخصيص وقت للصلاة والدعاء يوميا ولو ركعتين فقط يجمع الزوج والزوجه فيه أروحهم بالتعبد لله والتقارب والحب فى الله ولله .

2-اشتراك الزوجين فى إعداد فنجان من القهوة من شأنة ايجاد نوع من الالفة والتقارب فيما بين الزوج والزوجة .

3-مشاركة الزوج الزوجة فى إعادة ديكورات المنزل معاً كفيل بأدخال الزوج فى اهتمامات الزوجة والعكس .

4-قيام الزوج بمشاركة الزوجة فى بعض الانشطة الرياضية المحببة كفيل بتجديد المناخ الاسرى بين الزوجين .

5-قضاء بعض اوقات الفراغ فى ممارسة بعض الهوايات كالقراءة والرسم وتبادل الاراء فى القضايا العامة تعد من الأنشطة التى تعمل على تعزيز الروابط العاطفية والشاعرية فيما بين الزوج والزوجة مما يساعد ايجاد حياة زوجية سعيدة هانئة