الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي والعملات اليوم الاثنين 16-11-2020

سجلت الليرة السورية اليوم الاثنين 16-11-2020 ارتفعًا امام الدولار الأمريكي وذلك بعد انهيارات متتالية على الليرة بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ ثمانية سنوات وجاء هذا التعافي اليوم في المدن السورية الكبرى مثل دمشق.

ويواصل موقع فلسطين اليوم تقديم سعر الليرة السورية مقابل الدولار حتى يتمكن كافة المتابعين والسوريين من الاطلاع دوما على العملة السورية التي واجهت تحديات جسام خلال الأعوام الماضية.

كما وسنتعرض لكم في هذه المقالة سعر الليرة السورية اليوم الاثنين 16-11-2020 مقابل العملات الأجنبية الأخرى مثل الريال السعودي والقطري واليورو والجنية الإسترليني.

أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية في دمشق:

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار:

شراء 2610

مبيع 2640

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو:

شراء 3085

مبيع 3125

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء 339

مبيع 345

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء 694

مبيع 719

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني:

شراء 3686

مبيع 3737

اللّيرة السورية ترتفع مقابل الدولار وبيقة العملات مساء اليوم الأحد

سعر صرف الليرة السورية أمام بقية العملات في مدينة إدلب.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار:

شراء: 2510

مبيع 2540

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء 326

مبيع: 332

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء 667

مبيع 678

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو:

شراء 2966

مبيع 3007

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني:

شراء 3545

مبيع 3595

نستعرض لكم أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية في دمشق:

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار:

شراء 2610

مبيع 2640

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء 694

مبيع 719

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني:

شراء 3686

مبيع 3737

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو:

شراء 3085

مبيع 3125

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء 339

مبيع 345

سعر صرف الليرة السورية أمام بقية العملات في مدينة إدلب.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار:

شراء: 2510

مبيع 2540

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء 326

مبيع: 332

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء 667

مبيع 678

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني:

شراء 3545

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو:

شراء 2966

مبيع 3007

وقبل عدة أيام انخفض سعر اللّيرة السورية أمام الدولار على النحو التالي

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار:

شراء 2515

مبيع 2545