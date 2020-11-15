الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي والعملات اليوم الاثنين 16-11-2020

سجلت الليرة السورية اليوم الاثنين 16-11-2020 ارتفعًا امام الدولار الأمريكي وذلك بعد انهيارات متتالية على الليرة بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ ثمانية سنوات وجاء هذا التعافي اليوم في المدن السورية الكبرى مثل دمشق.
ويواصل موقع فلسطين اليوم تقديم سعر الليرة السورية مقابل الدولار حتى يتمكن كافة المتابعين والسوريين من الاطلاع دوما على العملة السورية التي واجهت تحديات جسام خلال الأعوام الماضية.
كما وسنتعرض لكم في هذه المقالة سعر الليرة السورية اليوم الاثنين 16-11-2020 مقابل العملات الأجنبية الأخرى مثل الريال السعودي والقطري واليورو والجنية الإسترليني.
أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية في دمشق:
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار:
شراء 2610
مبيع 2640
سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو:
شراء 3085
مبيع 3125
سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:
شراء 339
مبيع 345
سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:
شراء 694
مبيع 719
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني:
شراء 3686
مبيع 3737
اللّيرة السورية ترتفع مقابل الدولار وبيقة العملات مساء اليوم الأحد
سعر صرف الليرة السورية أمام بقية العملات في مدينة إدلب.
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار:
شراء: 2510
مبيع 2540
سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:
شراء 326
مبيع: 332
سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:
شراء 667
مبيع 678
سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو:
شراء 2966
مبيع 3007
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني:
شراء 3545
مبيع 3595
نستعرض لكم أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية في دمشق:
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار:
شراء 2610
مبيع 2640
سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:
شراء 694
مبيع 719
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني:
شراء 3686
مبيع 3737
سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو:
شراء 3085
مبيع 3125
سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:
شراء 339
مبيع 345
سعر صرف الليرة السورية أمام بقية العملات في مدينة إدلب.
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار:
شراء: 2510
مبيع 2540
سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:
شراء 326
مبيع: 332
سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:
شراء 667
مبيع 678
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني:
شراء 3545
سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو:
شراء 2966
مبيع 3007
وقبل عدة أيام انخفض سعر اللّيرة السورية أمام الدولار على النحو التالي
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار:
شراء 2515
مبيع 2545