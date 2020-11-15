زعيم اقليم تيغراي بأثيوبيا يؤكد قصف عاصمة إريتريا

قال زعيم إقليم تيغراي في أثيوبيا "دبرصيون جبراميكائيل" اليوم الأحد، إن قواته قصفت عاصمة إريتريا ومطار العاصمة "أسمرة" مساء أمس السبت.

وأضاف جبراميكائيل، أن قواته: "قاتلت قوات إريترية على عدة جبهات خلال الأيام القليلة الماضية"، مؤكدا في المقابل أن قواته لم تقصف مدينة "مصوع" الإريترية".

في ذات السياق، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين :"إن عدد الفارين إلى السودان من الصراع الدائر في شمال إثيوبيا ارتفع إلى ما لا يقل عن 20 ألفاً".

وأوضحت بيانات المفوضية أن أكثر من 12500 لاجئ عبروا الحدود عند منطقة "حمداييت" وأن قرابة 7500 عبروا الحدود عند منطقة "اللقضي" من السابع حتى الرابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني.

وكان خمسة دبلوماسيين إقليميين قالوا في وقت سابق :"إن ما لا يقل عن 3 صواريخ أطلقت على العاصمة الإريترية أسمرة انطلاقاً من إثيوبيا مساء أمس السبت، فيما قال ثلاثة دبلوماسيين إن ما لا يقل عن صاروخين أصابا مطار أسمرة".

وكان أدعى زعيم اقليم تيغراي "ديبرصيون جبريميكيل" الثلاثاء الماضي، أن إريتريا أرسلت قواتها عبر الحدود لدعم القوات الحكومية الإثيوبية لكنه لم يقدم دليلا، فيما نفى وزير خارجية إريتريا عثمان صالح محمد وقال: "نحن لسنا طرفا في الصراع".