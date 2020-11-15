شرح خريطة المترو الملكي مترو رويال الجديدة ببجي موبايل ، حيث ينتظر الكثيرون التحديث الجديد، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم شرح خريطة المترو الملكي، حيث تمت إضافة وضع مترو رويال ببجي موبايل Metro Royale الذي طال انتظاره أخيرًا إلى ببجي موبايل PUBG Mobile مع التحديث 1.1.

خريطة مترو رويال

ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم خريطة Metro Royale مترو رويال ببجي موبايل مستقل عن نمط المعركة الملكي العادي في اللعبة، والذي يتميز بردهة مختلفة تمامًا. يمكن للاعبين دخول الردهة عن طريق لمس مدخل نفق المترو في القائمة الرئيسية.

وعند بدء الدخول في نظام المترو الملكي سيتم تحديد نقطتين عائدتين على الخريطة. يتعين على اللاعبين جمع الغنائم والوصول إلى هذه النقاط لاستعادة هذه العناصر، كما سيكون اللاعبين قادرين على استبدال العناصر مقابل Metro Cash ، والتي بدورها يمكن استخدامها لاسترداد المكافآت التي يختارونها.

إذا فشل اللاعبون في البقاء على قيد الحياة ولم يتمكنوا من الوصول إلى نقاط الخروج فستفقد العناصر التي يحتفظون بها. سيتم إرجاع العناصر المخزنة في Lock Box إليك، بغض النظر عما إذا كنت قد فزت بالمباراة أو خسرتها. لذلك ، يمكن للاعبين وضع العناصر الأكثر قيمة فيه لحمايتهم ، في حالة فشلهم في العودة.

السوق السوداء في المترو الملكي مترو رويال

السوق السوداء هي جانب آخر مثير للاهتمام في Metro Royale ، حيث يمكن للاعبين استخدامه لشراء المعدات وبيعها.

المخزون في المترو الملكي

المخزون في مترو رويال ببجي موبايل Metro Royale مستقل عن الوضع الكلاسيكي ، ويتم تخزين المستلزمات التي يعود بها اللاعبون فيه. على عكس وضع المعركة الملكي العادي ، يتعين على المستخدمين تجهيز عتادهم قبل بدء اللعبة في وضع مترو رويال ببجي موبايل Metro Royale ، وستتوفر فقط العناصر التي يتم وضعها في العتاد داخل اللعبة.

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مميزات جديدة في تحديث ببجي موبايل 1.1.0 مترو رويال 2020

مميزات جديدة في تحديث ببجي موبايل 1.1.0 المترو الملكي 2020