اضبط تردد قناة الشرق السعودية 2020 نايلسات، والتي انطلقت ظهر اليوم الأربعاء قناة الشرق بلومبيرغ الفضائية، عبر القمر الصناعي النايلسات، بعد أشهر من التحضيرات تخللتها جائحة كورونا، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخبارياضبط تردد قناة الشرق السعودية 2020 نايلسات، حيث سنرفقه لمتابعينا الكرام في اسفل المقال، والذي يتميز بجودة عالية في الصوت، ودقة كبيرة في الصورة، ويعرض برامج متنوعة.

اضبط تردد قناة الشرق السعودية 2020 نايلساتوتعتبر قناة الشرق بلومبيرغ ضمن القنوات التابعة ”للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق“، تهتم بالقضايا الاخبارية الاقتصادية في العالم العربي.

وبدأت القناة المعروفة باسم "الشرق بلومبيرغ" بثها التلفزيوني اليوم للمرة الأولى معلنة عن دورة برامجية متنوعة تقدمها كوكبة من المذيعين المتمرسين أبرزهم باسم يوسف الذي يعود مجددا إلى الشاشات العربية من خلال قناة ”الشرق“ وإلى جانبه زينة اليازجي ومعتز الدمرداش ورشا الخطيب وسعد زغلول وآخرين.

تردد قناة الشرق السعودية 2020 نايلسات

وقالت المجموعة في بيان لها، إن قناة ”الشرق“ ستركز على القضايا الاقتصادية الإقليمية والدولية حتى يتمكن الجمهور العربي من الاطلاع على أحدث تطورات الاقتصاد العالمية وقت حدوثها، مع تحليلات وافية ومعمّقة تواكب التطورات.اضبط تردد قناة الشرق السعودية 2020 نايلسات

ومن المرجح أن تصبح القناة -ومقرها دبي- منافسا رئيسا في سوق الإعلام بالعالم العربي.

اضبط تردد قناة الشرق السعودية 2020 نايلسات

القمر : نايل سات.

التردد : 11804 H.

fer : 27500 – 5/6.

القمر : هوت بيرد.

التردد : 11137 H.

fer : 27500 – 3/4

ونصل بكم إلى نهاية مقالنا تردد قناة الشرق السعودية 2020 نايلسات، وسنرفق لكم في مقالات لاحقة أحدت الترددات الفضائية المحدثة التي تقدم البرامج بجودة عالية .