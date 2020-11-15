التعادل السلبي يسيطر على لقاء أهلي الخليل والظاهرية

تعادل فريقا أهلي الخليل وشباب الظاهرية "الغزلان"، سلبا في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الأحد، على استاد هواري بومدين في مدينة دورا جنوب الخليل، في إطار اختتام الجولة الرابعة من دوري المحترفين بكرة القدم.

ورفع الظاهرية رصيده الى 8 نقاط في الترتيب الثالث، أما الاهلي فاحتل المركز الثامن برصيد 5 نقاط.

وتقاسم الفريقان شوطي المباراة الذي جاء أوله لمصلحة الأهلي من حيث الاستحواذ وتهديد المرمى والغي لهم هدفا بداعي التسلل.

وفي شوط المباراة الثاني كان الغزلان أقرب من هز الشباك عندما أهدر أحمد ماهر فرصة العمر بعد انفراده مع الحارس وسدد لتجاور القائم الأيمن إلى الخارج.