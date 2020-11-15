إصابات بالجملة في الأندية الأوروبية

تعرّض العديد من نجوم كرة القدم في الأندية الأوروبية لإصابات مختلفة في الأسابيع الماضية ، وخصوصاً مع ضغط جدول الأحداث الكروية، فضلاً عن القيود المتعلّقة بالحدّ من انتشار فيروس كورونا بين اللاعبين.

وكان تعرّض نجم وهدّاف "إنتر" البلجيكي "روميلو لوكاكو" للإصابة، كما غاب السويدي المخضرم "زلاتان إبراهيموفيتش" جرّاء الإصابة، قبل أن يعود ويتألّق مع "ميلان". وبذلك كان أسبوع التوقف الدولي أسبوع الإصابات بامتياز، بعد أن ارتفع عدد الإصابات في الدوري الأوروبي.

وتعافى البرتغالي "كريستيانو رونالدو" من فيروس كورونا، إلا انه لم تهنأ كثيراً جماهير "يوفنتوس" بعودته، حيث تعرّض لإصابة خلال اللقاء مع "لاتسيو" لكنه عاد في مباراة البرتغال.

وفي ذات الاطار كانت حصة "باريس سان جيرمان" كبيرة أيضاً من الإصابات، بعد أن أصيب "نيمار" و"كليان مبابي" أكثر من مرة، وسبقهم الأرجنتيني "أنخيل دي ماريا"، والإيطالي "ماركو فيراتي".

وعانى ريال مدريد كثيراً إثر إصابة البلجيكي "إدين هازارد" و"كاسيميرو"، وقبلهم "سيرجيو راموس" و"داني كارفخال"، وصولاً إلى الأورغوياني "فيديريكو فالفاردي" الذي أصيب بكسر في الساق اليمنى.

ويذكر أن ريال مدريد سيلعب لغاية 13 كانون الأول/ديسمبر المقبل، 7 مباريات ما بين الدوري الإسباني ودوري الأبطال، مما يزيد الضغط عليه ما يزيد احتمال خطر إصابة المزيد من اللاعبين.

وتعرّض نجم برشلونة الواعد "آنسو فاتي" لقطع في الغضروف، خضع على إثره لجراحة ستبعده 4 أشهر عن الملاعب، كما تعرّض "فيليبي كوتينيو" للإصابة، في ظل أن برشلونة سيلعب في الفترة القادمة 6 مباريات محلياً وقارياً.

بدوره، عانى ليفربول من عدة اصابات في صفوفه، فبعد أن استعاد حارسه البرازيلي "أليسون بيكر" الذي غاب لفترة طويلة، خسر "الريدز" قائد دفاعه وعملاقه الهولندي "فيرجل فان دايك"، الذي تعرّض لقطع في الرباط الصليبي، ما أدّى إلى نهاية موسمه، ليعود ويخسر البرازيلي "فابينيو"، والدولي الإنجليزي "ألكسندر أرنولد"، كما خسر أخيراً أيضاً جهود المدافع "جو غوميز"، بسبب تعرّضه لإصابة خطيرة أثناء التواجد مع منتخب إنكلترا، وقبله المدافع الكاميروني "ماتيب".

كما أنّ بايرن ميونيخ سيفتقد الدولي الألماني "جوشوا كميتش"، والجدول لدى الفريق الألماني مزدحمٌ أيضاً بسبع مباريات في الفترة ما بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي و12 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

الأزمة بدأت تتصاعد، ويتوقع انضمام العديد من النجوم إلى لائحة المغيّبين عن أنديتهم ومنتخباتهم بسبب الإصابة وبسبب فيروس كورونا، فكيف سيكون الحال في الأشهر المقبلة في موسم مطوّل سيختتم كذلك بنهائيات اليورو، وكوبا أميركا، والألعاب الأولمبية. وقد صرّح "دييغو سيلفا" أنّ اللاعبين ليسوا آلات، فمن يستمع إليه؟!