الرئيس الإيراني يعلن التعبئة العامة لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد، التعبئة العامة في البلاد لمكافحة فيروس كورونا قبل أيام من البدء بفرض قيود مشددة السبت المقبل.

وقال روحاني في بيان له:" إنه نظرا لتوصيات وزارة الصحة ومقر مكافحة فيروس كورونا، فإنه سيتم فرض قيود صارمة، مضيفا أن الالتزام بها واجب أخلاقي وديني وثوري على الجميع".

ودعا جميع الأجهزة الحكومية في ايران إلى تطبيق المقررات التي صدرت عن الرئاسة الايرانية بدقة، داعيا الشرطة وقوات التعبئة "الباسيج" إلى تطبيق القرارات العقابية بصرامة، وتغريم كل من ينتهك الإرشادات الصحية والتباعد الاجتماعي.

كما وجه روحاني مؤسسة التخطيط والموازنة إلى تأمين الأموال اللازمة لتطبيق الإجراءات الجديدة، ومنحها إلى وزارة الصحة والأجهزة المعنية.

وطلب في بيانه، من المسؤولين السياسيين ووسائل الإعلام إلى عدم تسييس أزمة مكافحة جائحة كورونا.

ومن المتوقع أن تبدأ إيران البلد الأكثر تضررا من الجائحة في الشرق الأوسط، إجراءات صارمة في كافة المدن اعتبارا من السبت المقبل، بهدف القضاء على الفيروس، وتتراوح بين الإغلاق التام إلى الجزئي، وفقا لتصنيف المدن من حيث الوضع الوبائي.

وكانت سجلت إيران أكثر من 762 ألف إصابة وأكثر من 41 ألف وفاة منذ تفشي الجائحة في مارس الماضي.