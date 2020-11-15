تسجيل 54 إصابة بكورونا بصفوف الجالية الفلسطينية

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بإصابة 54 مواطنا بفيروس كورونا، اليوم الأحد، في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 7023 إصابة، و298 حالة وفاة.

وأوضح فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية أنه تم تسجيل 54 اصابة جديدة بين صفوف الجالية في كل من ميتشغن، والينوي، ونيوجرسي، ونيويورك، وفيلاديلفيا، واوهايو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4343 إصابة. فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية هذا اليوم لتستقر حالات الوفاة عند 87 حالة.

وأفاد الفريق المختص في الوزارة بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين والطلبة ورجال الأعمال هذا اليوم في طريقهم إلى الولايات المتحدة.