"إسرائيل" ترحب بوصف علماء السعودية للإخوان بـ"جماعة إرهابية"

رحبت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، ببيان هيئة كبار العلماء بالسعودية، والذي وصفت فيه جماعة الإخوان المسلمين بأنها "جماعة إرهابية" محذرة من الانتماء إليها أو التعاطف معها.

وقالت وزارة الاحتلال: "يسعدنا نحن في (إسرائيل) أن نرى هذا المنهج المناهض لاستغلال الدين للتحريض والفتنة ولا شك أن جميع الديانات السماوية جاءت لزرع المحبة والألفة بين الناس" على حد وصفها.

وأضافت: "نحن بأمس الحاجة إلى خطاب يدعو للتسامح والتعاون المتبادل للنهوض بالمنطقة برمتها".

الجدير بالذكر، أن هيئة كبار العلماء وصفت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها، الثلاثاء الماضي بأنها "جماعة إرهابية" على حد تعبيرها، وقالت الهيئة إن الجماعة "لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".