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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الرابطة الإسلامية تنظم  ورشة "صانعات التميز والنجاح" لطالبات الجامعات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:55 - 15 نوفمبر 2020
تقارير
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نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ورشة عمل حملت عنوان "صانعات التميز والإبداع" لطالبات الجامعات صباح اليوم  في قاعة الإتحاد الإسلامي غرب مدينة غزة، ضمن  إجراءات السلامة والوقاية.

وحضر الورشة كلاً من : الموجه العام للرابطة الإسلامية أ.سامي البسيوني ، أ.محمود شلح  مسؤول ملف الجامعات في القطاع أ.مروة مزهر  مسؤولة الطالبات ، أ.سماح أبو مغصيب مسؤولة ملف الجامعات في  القطاع.

وافتتحت  مزهر ورشة العمل بالترحيب بالضيوف ، متحدثة عن أبرز الخطط المعمول بها ضمن  جائحة  كورونا.

من جانبه شكر البسيوني الطالبات على جهدهن المبذول خلال الجائحة التي ألمت في قطاع غزة، لا سيما قطاع التعليم.

وناقش البسيوني أبرز المعيقات التي تواجه الطالبات خلال الجائحة.

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