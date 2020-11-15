9 فوائد للشعير ما هي؟ تعرف عليها

هل تعلم أن حبوب الشعير تساعد على تقوية العظام؟ كما أن له العديد من الفوائد الصحية المذهلة.

يُعد الشعير من أشهر الحبوب الغذائية و المنتجات المتداولة في حياتنا اليومية، فهو متوفر في كل مكان و يسهل الحصول عليه و له الكثير من الفوائد و الاستخدامات، و يمكن شراؤه بأشكال مختلفة مثل حبوب الشعير أو مشروب الشعير، تعرف في هذا المقال على فوائد الشعير استخداماته وهي كالتالي:

فوائد الشعير:

1- القولون و الجهاز الهضمي:

الشعير مصدر غنى بالألياف الغذائية التي لها فوائد لا حصر لها لذلك فهو مفيد جداً لصحة القولون و الجهاز الهضمي ، فهذه الألياف مصدر تتغذى عليه البكتريا النافعة بالأمعاء عن طريق هضم و تخمير الشعير و إنتاج مواد تحتاجها الخلايا للقيام بوظائفها ، كما أن من فوائد الشعير أنه يحمى من الإصابة بسرطان القولون و البواسير

2- الوقاية من حصوات المرارة:

يساعد الشعير على الوقاية من الإصابة بحصوات المرارة خاصة للنساء بنسبة 17 % ، لأنه غنى بالألياف الغذائية غير الذائبة و التي تقلل من إفراز العصارة الصفراوية

3- الوقاية من هشاشة العظام:

يحتوى الشعير على عناصر الفوسفور و النحاس و الكالسيوم اللازمة لصحة العظام ، حيث أن عنصر الفوسفور من أهم العناصر اللازمة لتكوين العظام و الأسنان أيضاً ، لذا من ضمن فوائد الشعير علاج هشاشة العظام ، كما أنه يحتوى نسبة من عنصر الكالسيوم أعلى من النسبة الموجودة باللبن ، و بذلك يساعد على تقوية العظام و حمايتها.

4- تقوية المناعة:

يحتوى الشعير على فيتامين "ج" بنسبة أعلى من الموجودة بالبرتقال ، و من المعروف أن فيتامين "ج" مسئول عن تقوية مناعة الجسم و الوقاية من البرد و الإنفلونزا.

5- حيوية البشرة:

الشعير مصدر طبيعي لعنصر السيلينيوم الذى يزيد من حيوية و مرونة الجلد فيحمى من التجاعيد ، كما أنه مفيد للجسم بشكل عام ، و وظائف الأعضاء كالقلب ، البنكرياس و الجهاز المناعي ، كما أن نقص عنصر السيلينيوم يؤدى للإصابة بسرطان الجلد ، القولون ، البروستاتا ، الكبد ، المعدة و الثدي.

6- الكولسترول:

كما ذكرنا أن من فوائد الشعير أنه غنى بالألياف الغذائية التي تعمل أيضاً على خفض نسبة الكولسترول الضار بالدم ، و بما أنه خالي من الكولسترول لذا يمكن إضافته للنظام الغذائي لمن يرغبون في إنقاص الوزن

7- مرض السكرى:

يمكن إضافة الشعير للنظام الغذائي لمرضى السكرى لأن الألياف الموجودة به تقلل من امتصاص الجلوكوز و زيادة الانسولين و بالتالي يساعد على علاج مرض السكرى

8- الوقاية من السرطان و أمراض القلب:

الشعير به مواد تتحول داخل الجسم لعناصر غذائية تحمى من الإصابة بالسرطان خاصة سرطان الثدي ، كما أنه غنى بفتامين ب المركب الذي يحمى من الإصابة بأمراض القلب مثل تصلب الشرايين ، لذا يُنصح السيدات في سن اليأس بتناول الشعير 6 مرات أسبوعياً لعلاج و الوقاية من ارتفاع ضغط الدم ، ارتفاع الكولسترول أو أمراض القلب

9- الوقاية من الربو:

أثبتت الدراسات أن تناول الشعير يقلل من الإصابة بالربو أو الأزمة التنفسية بنسبة 50 % ، و تحدث نوبات الربو بسبب التعرض لمثير خارجي يسبب الحساسية ، و لكن الشعير به مواد تساعد على تقليل أعراض الربو.