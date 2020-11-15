شباب رفح يتوَج بطلاً لكأس السوبر

توّج فريق شباب رفح بطلاً للنسخة التاسعة من كأس السوبر في غزة بعد فوزه على غريمه التقليدي خدمات رفح بركلات الترجيح (4/3) بعد نهاية المباراة التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

وحقق شباب رفح لقبه الخامس في مسابقة كأس السوبر والخامس عشر في تاريخه بقيادة المدرب رأفت خليفة.

وحاول الفريقان الوصول لمرمى الآخر لكنهما افتقدا للمسة الأخيرة في الثلث الهجومي الأخير رغم بعض إهدار بعض الفرص المحققة للتسجيل خلال شوطي المباراة التي انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

ولجأ شباب رفح لركلات الترجيح لحسم التتويج باللقب بنتيجة (4/3)، متغلباً على غياب حارسه الأساسي عبد الله شقفة الموقوف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وسجل ركلات الترجيح لشباب رفح: وليد أبو دان، ومهند أبو زيد، ومحمد أبو دان، وفهد الحولي، وأهدر، محمد أبو هاشم وعبد الله عبيد. وسجل ركلات الترجيح لخدمات رفح، محمود النيرب، وعمران أبو بلال، ومعتز النحال، فيما أهدر، أنس الشخريت، ومحمد حجاج، ومحمود عطوان.

كما أدار اللقاء تحكيمياً: محمود أبو مصطفى، للساحة، وساعده على الخطوط، محمد الغول ومحمد السدودي، وخالد الشيخ خليل حكماً رابعاً.