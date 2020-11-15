القانوع: لقاء هام بين وفدي حماس وفتح بالقاهرة غداً

أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع اليوم الاحد أن وفد حماس الذي غادر غزة اليوم سيعقد لقاء مهم مع وفد حركة فتح غداً الأحد في القاهرة.

وأضاف القانوع": اتصالاتنا مع حركة فتح لم تنقطع ومصرون على نجاح مسار المصالحة".

وأشار إلى أن المصالحة ملف داخلي فلسطيني ولم تتأثر بالمتغيرات الإقليمية والدولية، ورغم كل العراقيل سنصل إلى الشراكة ولا بديل عن الوحدة الوطنية.

وقالت مصادر فلسطينية، اليوم الأحد، إن وفدين من حركتي "حماس" و"فتح"، سيصلان إلى القاهرة، اليوم الأحد، لاستكمال جهود المصالحة الفلسطينية.

وأضافت المصادر : "إن الفدين برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وجبريل الرجوب امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، سيعقدان لقاءات ثنائية بالإضافة إلى اجتماعهما مع المسؤولين المصريين في القاهرة.

وأشارت إلى مغادرة وفدي الحركة في غزة، برئاسة خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، وأحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومفوض التنظيم في غزة، غادرا اليوم القطاع عبر معبر رفح في طريقها إلى القاهرة.

وأوضح المصدر، أنه من المقرر أن يصل الرجوب والعاروري إلى القاهرة بالتزامن مع وصول الحية وحلس، وذلك لعقد سلسلة اجتماعات ثنائية ومع القيادة المصرية لبحث آخر المستجدات السياسية واستكمال مباحثات المصالحة الوطنية وسبل تحقيقها.

وخلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أجرى وفدان من حركتي "فتح" و"حماس" لقاءً في مدينة اسطنبول، اتفقا خلاله على "رؤية"، ستقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية.

وفي 3 أيلول/سبتمبر الماضي، عقد الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، اجتماعا بين رام الله وبيروت، توافقوا خلاله على إجراء انتخابات عامة.