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سقوط المنتخب الموريتاني أمام بوروندي بثلاثية نظيفة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:28 - 15 نوفمبر 2020
منتخب موريتانيا منتخب موريتانيا
تقارير
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سقط المنتخب الموريتاني أمام مضيفه منتخب بوروندي بثلاثة أهداف لهدف، الأحد، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل مُبكرًا عند الدقيقة 6 عبر لاعب الوسط سعيدي نتيبازونكيزا، قبل أن يتمكن المهاجم مامادو نديوكو نياس من تعديل الكفة للضيوف في الدقيقة 27.

ومع الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، عاد منتخب بوروندي ليتقدم بالنتيجة مرة أخرى بهدف أحرزه متوسط الميدان يوسف ندايشيميي، ثم أمن زميله سعيدي نتيبازونكيزا انتصار منتخب بلاده بهدف ثالث جاء في الدقيقة 55.

وبذلك، حقق منتخب بوروندي فوزه الأول في التصفيات الإفريقية رافعًا رصيده للنقطة الرابعة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد منتخب موريتانيا عند خمس نقاط في المركز الثاني، خلف المنتخب المغربي مُتصدر المجموعة.

هذا، ويحتل منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى المركز الرابع والأخير برصيد ثلاث نقاط.

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