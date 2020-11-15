الأسير محمود كليبي يوجه رسالة إلى الشهيد كمال أبو وعر

وجه اليوم الاحد، الأسير محمود كليبي المحكوم مؤبد و٣٥ سنة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي رسالة إلى الشهيد كمال أبو وعر، والذي استشهد الأسبوع الماضي بسبب سياسة الإهمال الطبي "الإسرائيلي" داخل السجن.

ويتواجد الأسير كليبي حاليًا في سجن "ريمون" في قسم 7.

وجاء في نص الرسالة :

سلام لتلك الروح التي تمردت على صحراء المنفى ولحظات الغياب والنسيان .

سلام لتلك الروح التي بذلت كل انفاسها حبا وكرامة لشعب ينهش جسدة سرطان الاحتلال.

أخي كمال كانوا يحقنوك بجرعات من الكيماوي الحارق ليحرق جسدك فتحترق مرتين مرة من أجل مقاومة مرض خبيث ومرة من أجل شعبك الذي يتغول عليه مرض خبيث اسمه الاحتلال .

أخي كمال كم هو محزن هذا الفراق والرحيل المغلف بالبعد والحنين وأحيانا بالنسيان .

أخي كمال نعرف ونعيش عذابات السجن وعد اللحظات من أجل الفرج فكيف اذا اجتمع مع هذا العذاب الممزوج بطول الانتظار عد الانفاس لمغادرة الروح بين جدران باردة من حنان أم وعطف أب وقلق محب لتسري بجسدك مع ذلك الكيماوي الحارق ليضاعف العذاب بعضه فوق بعض .

أخي كمال رحلت أنت وبقيت السجون تنتظر هادما لها , رحلت أنت وبقيت ارواح داخل مدافن الاحياء تنتظر من يفرج كربها .

أخي كمال وكأن نفوسنا تحسدك على هذا الرحيل , فلقد رحلت وبقينا في تلك المدافن نحمل الحزن عليك وعلى سجون ما زالت تأكل من أروح وأجساد من كانوا يوما شمعا يحترق لينير للشعب المظلوم طريقة نحو الخلاص والحرية .

أخي كمال لك الحرية والحب والمجد الابدي ولذويك التعزية والمواساة , ولنا الحزن عليك وعلى جدران ما زالت تنهش من أعمار الاحرار وكلنا أمل بأن لا يتكرر المشهد وعزاؤنا الصبر والانتظار وقد طال الانتظار .