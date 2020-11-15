طقس فلسطين.. تجدد هطول الأمطار الرعدية خلال الساعات المقبلة

أكد الراصد الجوي، ليث العلامي، اليوم الاحد، تجدد موجة من هطول الأمطار الرعدية في شمال فلسطين المحتلة، وكذلك شمال الضفة الغربية خلال الساعات المقبلة، بعدها تتوقف مؤقتاً لعدة ساعات.

وأوضح العلامي، أن آخر صور للأقمار الصناعية توضح أن فرص الأمطار تبقى اليوم واردة على فترات.

وبيّن أن توقف هطول الامطار مؤقتًا لا يعني انتهاء المنخفض الجوي، متوقعًا بتجدد هطول الأمطار في بقية المناطق بشدة متفاوت خلال الساعات المقبلة، وأن فرص الأمطار بقية اليوم ستكون على جولات ، تهطل الامطار على فترات وتتوقف من ثم تتجدد وهكذا.

وأشار العلامي، إلى أن تحليل آخر صور الأقمار الصناعة تظهر الغيوم المدمجة بالضغط الجوي العلوي مع تواجد للكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة شرق قبرص مُرفقة بجبهة هوائية مُقفلة.