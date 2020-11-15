ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

طقس فلسطين.. تجدد هطول الأمطار الرعدية خلال الساعات المقبلة

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 16:24 - 15 نوفمبر 2020
صورة تحليل آخر صور الأقمار الصناعة مع فرص هطول الامطار في فلسطين صورة تحليل آخر صور الأقمار الصناعة مع فرص هطول الامطار في فلسطين
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أكد الراصد الجوي، ليث العلامي، اليوم الاحد، تجدد موجة من هطول الأمطار الرعدية في شمال فلسطين المحتلة، وكذلك شمال الضفة الغربية خلال الساعات المقبلة، بعدها تتوقف مؤقتاً لعدة ساعات.

وأوضح العلامي، أن آخر صور للأقمار الصناعية توضح أن فرص الأمطار تبقى اليوم واردة على فترات.

وبيّن أن توقف هطول الامطار مؤقتًا لا يعني انتهاء المنخفض الجوي، متوقعًا بتجدد هطول الأمطار في بقية المناطق بشدة متفاوت خلال الساعات المقبلة، وأن فرص الأمطار بقية اليوم ستكون على جولات ، تهطل الامطار على فترات وتتوقف من ثم تتجدد وهكذا.

وأشار العلامي، إلى أن تحليل آخر صور الأقمار الصناعة تظهر الغيوم المدمجة بالضغط الجوي العلوي مع تواجد للكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة شرق قبرص مُرفقة بجبهة هوائية مُقفلة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات