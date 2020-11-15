ترامب: بايدن فاز بالتزوير في الانتخابات

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفوز منافسه الديمقراطي دونالد ترامب في الانتخابات لأول مرة، مشدداً على أن سبب ذلك يعود إلى تزوير نتائج التصويت.

وجاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب اليوم الأحد على حسابه في "تويتر" تعليقا على تقرير تلفزيوني لقناة "فوكس نيوز" تساءل فيه المذيع بشأن كيفية فوز بايدن في التصويت وأشار إلى أن بايدن "كان مقتنعا بأنه سيخسر" قبيل الانتخابات.

وذكر ترامب في تغريدته: "فاز (بايدن) لأن الانتخابات كانت مزورة".

وكرر ترامب اتهامه بمنع المراقبين والمشرفين على التصويت بأداء مهامهم، مشيراً إلى أن مهمة فرز الأصوات تعود إلى شركة Dominion الخاصة التي وصفها "يسارية متطرفة" و"سيئة الصيت"، وندد بالمعدات التقنية التي تستخدمها.

وشدد الرئيس الجمهوري أن المشاكل الفنية التي حصلت في يوم التصويت تمثل في الواقع محاولات لسرقة الأصوات، مضيفاً:" "نجحوا في كثير من الأمور لكن لم يتم إمساكهم. التصويت عبر البريد مزحة سمجة!".

ويصر ترامب على رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات أمام بايدن، على الرغم من تأكيد الإحصاءات حصد المرشح الديمقراطي دعم أغلبية أعضاء المجمع الانتخابي.

وأعلن الرئيس الأمريكي في الأيام الأخيرة مراراً عن وقوع "عمليات تزوير" خلال التصويت، فيما رفعت حملته سلسلة دعاوى قضائية بشأن عملية فرز الأصوات.

وعلى الرغم من تهنئة الكثيرين من الزعماء الأجانب لجو بايدن بالانتصار المفترض، لم يتم الإعلان رسميا حتى الآن عن الفائز في السباق الانتخابي.