هيئة الأسرى تطالب بالأفراج عن الأسير محمد الحلبي



طالبت هيئة شؤون الاسرى والمحررين برام الله، اليوم الاحد، من المؤسسات المعنية بشؤون الاسرى وحقوق الانسان بضرورة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الأسير المهندس محمد الحلبي من قطاع غزة.

واكد رئيس الهيئة، اللواء قدري ابو بكر، على ضرورة تحرك مؤسسات المجتمع الدولي الحقوقية والقانونية والإنسانية بشكل عاجل للضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأسير الحلبي.

وأوضح ابو بكر، أن الأسير محمد الحلبي (42 عامًا) واجه أكثر من 140 جلسة محاكمة خلال ثلاث سنوات ونصف، مشيرًا إلى انه صاحب أطول محاكمة في تاريخ الحركة الاسيرة.

وبيّن أنه ما يزال يعاني أمام ما يسمى بـ"القضاء الإسرائيلي" الذي لم يستطع إدانته بأي تهمةٍ تذكر منذ اعتقاله في يونيو/حزيران 2016.

يشار إلى جيش الاحتلال اعتقل الحلبي، المدير السابق لمؤسسة الرؤية العالمية في غزة المتخصصة في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية، قبل سنوات، أثناء عودته من مدينة القدس عبر معبر بيت حانون/إيرز مع القطاع بعد اجتماع دوري للمؤسسة، تحت دعاوي واهية.

الأمم المتحدة أدانت مواصلة الاحتلال "اعتقال الأسير الحلبي، وعدم إخضاعه لمحاكمة عادلة".

وذكرت الأمم المتحدة، أن "ما يحدث للأسير الحلبي لا علاقة له بمعايير المحاكمة العادلة، وإنها جزء من الممارسات الإسرائيلية التي تستخدم فيها دليل سري وبموجبها تعتقل مئات من الفلسطينيين إلى أجل غير معلوم".

الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال ما زلت تعتقل ما يقارب 5 آلاف أسير فلسطيني داخل السجون، وسط ظروف إنسانية وصحية صعبة.