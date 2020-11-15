تردد قناة الناس الأزهرية Al Nas TV الدينية الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات

إليك تردد قناة الناس الفضائية Al Nas TV الدينية الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات ، حيثُ تزايدت بحث المواطنين في الوطن العربي كافة على تردد قناة الناس في مصر لمتابعة ما تبثه الفضائية عن الإسلام الحنيف ، وفي هذه المقالة سنتعرف على ذلك التردد ، حتى يتمكن المسلمين من متابعة القناة الرائعة بأريحية تامة.

ويركز تردد قناة الناس في مصر في بثها على التعمق في أصول دينهم والتعرف على الاحكام الفقهية والفرائض والسنن التشريعية ، كما ان مشايخ الازهر هم من يقدمون تلك البرامج الدينية.

وتشدد قناة الناس في برامجها الدينية على نبذ العنف والتصدي للتعصب والدعوة إلى التمسك بالدين على أساس قيم التسامح والاخلاقيات وعدم مخالفة الشرع والامتثال لأوامر الله الواردة في كتابه المقدس، لذا سجلت القناة مئات الالاف من المشاهدات.

ويحرص موقع فلسطين على توفير كافة الترددات لجميع القنوات ، كما هو موضح في اسفل المقالة عن ضبط تردد قناة الناس الدينية .

برامج قناة الناس Al Nas TV الدينية :

برنامج مولاي.

برنامج هتجوز.

مع الناس.

برنامج سفراء القرآن.

بشرني الحبيب.

برنامج إسلامنا بالمصري.

برنامج اقرأ وارتقي.

فتاوى الناس.

وفي هذه المقالة ايضًا سنتطرق إلى ابرز مشايخ ودعاة قناة الناس الازهرية .

دعاة ومشايخ قناة الناس الازهرية :

الدكتور علي فخر.

محمد وسام.

الشيخ أحمد ممدوح.

الدكتور الشحات العزازي.

الشيخ محمد يحيى الكناني.

عبد الخالق العطيفي.

محمد الدومي.

الشيخ عويضة عثمان.

محمد وهدان.

الدكتور عمرو الورداني.

تأسيس قناة الناس الازهرية :

ومنذ تأسيس قناة الناس الدينية ، دخلت في العديد من الاطوار الإعلامية والتغييرات ، وباتت اليوم تبث برامجها على نحو مبادئ الأزهر الشريف.

وقرر مالك قناة الناس رجل الأعمال المصري طارق إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة دي ميديا التي انتقلت ملكية قناة الناس إليها عام 2015 م ، خلق عباءة السلفية عن القناة.

وتعد قناة الناس قناة أزهرية ، وتبث محتواها الديني من خلال القمر الصناعي نايل سات ، وفي عام 2006 بدأت القناة المشهورة في عرض برامجها.

تردد قناة الناس الدينية الجديد في مصر :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12054 (v)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

FEC : 6/5