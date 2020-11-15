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طالع متابعة "شرطة المرور" بغزة إجراءات حظر التجوال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:13 - 15 نوفمبر 2020
حظر التجوال في غزة حظر التجوال في غزة
تقارير
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أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الاحد، عن إجراءات متابعة "شرطة المرور والنجدة لفرض القانون وملاحقة المخالفين لقانون حظر التجوال في مواجهة  فيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الداخلية، ان شرطة المرور والنجدة في محافظات غزة، حررت 53 مخالفة حظر التجوال و70 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة من قبل السائقين أو المواطنين.

وبيّنت  انها نفذت حجز21 مركبة لخروجها في وقت حظر التجوال مساءً.

وكانت وزارة الداخلية بغزة، قد فرضت حظر التجوال في جميع محافظات غزة، في إطار مواجهة الوباء، ونبهت من أن يخالف التعليمات المتبعة سيقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.

 

 

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