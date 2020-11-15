إغلاق محافظة نابلس بسبب كورونا

أعلنت محافظة نابلس في الضفة المحتلة، اليوم الاحد، إغلاق المحافظة كاملاً، بسبب زيادة إصابات فيروس كورونا فيها.

وأوضحت المحافظة، منع الحركة لكل القطاعات يوميًا في المحافظة من الساعة ٧ مساءً ولغاية ٦ صباحًا، اعتبارًا من مساء يوم غدٍ الاثنين حتى صباح السبت المقبل.

وأكدت على إصدار الأمر لفرق المتابعة والتفتيش بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات بحق المخالفين غير الملتزمين بإجراءات وبروتوكولات الوقاية والصحة العامة.

ونبهت أنه سيتم مراجعة الإجراءات والقرارات المتخذة استنادًا لتشخيص الحالة الوبائية في المحافظة.

وأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم، عن تسجيل 7 وفيات وإصابة 476 مواطناً في أرجاء فلسطين، فيما تماثل للشفاء 542 حالة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطنة 72 عاماً من كفر راعي بمحافظة جنين، مواطن 64 عاماً من بيت دجن بمحافظة نابلس، مواطن 80 عاماً من مدينة رام اللع، مواطنة 46 عاماً من ارتاح بمحافظة طولكرم، مواطن 83 عاما من بيت أمر)، إضافة إلى وفاة مواطنين 69 عاما و78 عاماً من قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 129 حالة في الضفة الغربية (الخليل 49، جنين 39، نابلس 35، طولكرم 22، قلقيلية 18، سلفيت 9، طوباس 12، ضواحي القدس 78)، قطاع غزة 293، مدينة القدس 30.