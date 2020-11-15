"نتنياهو" يهدد غزة بأنها "ستدفع ثمنًا باهضًا وثقيلاً"

وجه رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاحد، تهديدًا لقطاع غزة، بأن "استمرار التصعيد سيكون ثمنه باهضًا وثقيلاً جدًا".

جاء ذلك، في أعقاب زعم جيش الاحتلال الليلة الماضية، إطلاق خمسة صواريخ من غزة، اتجاه البلدات المحتلة، سقط احداها في مستوطنة بجنوب مدينة "تل ابيب" المحتلة.

وأوضح نتنياهو، أنه "لم يقم بإدراج خططته العملياتية مطلقًا، محذرًا "التنظيمات الفلسطينية في ظل ازمة كورونا.. لا تختبرونا"، بحسب موقع "حدشوت بتخون سديه" العبري.

وقال خلال جلسته الأسبوعية: إن" إسرائيل لن تقبل أي اعتداء عليها".

وأضاف رئيس الحكومة، أن جيشه استهدف صباح اليوم أهدافًا لحركة "حماس" في قطاع غزة.

من جهته، نبه وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانيتس، أن "عواقب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة الليلة الماضية ستكون وخيمة".

وبالتزامن مع تهديدات "نتنياهو" شنت شخصيات سياسية وأمنية وإعلامية "إسرائيلية" حملة انتقادات لاذعة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي حول الاعتقاد أن البرق ضرب منصة صواريخ مما أدى لإطلاق الصواريخ من غزة.

واعتبروا أن هذا ضعف أمام المقاومة الفلسطينية في غزة و للهروب من الرد.

وقصفت طائرات ودبابات الاحتلال صباح اليوم، أهداف عدة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، دون وقوع إصابات.