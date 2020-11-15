أقوى طريقة عمل كفتة الحاتي اللذيذة بسهولة تامة

تعرف على طريقة عمل كفتة الحاتي اللذيذة ، حيث تُعد وجبة كفتة الحاتي من أفضل الوجبات بسبب قوة طعمها ورائحته النافذة والشهية ، ومن خلال هذه المقالة لقد وفرنا لكم كافة خطوات تحضيرها مع مكوناتها ، وفيما يتعلق بإعدادها فهي سهلة التحضير ولا تحتاج إلى عنا كبير.

واستطاعت وجبة كفتة الحاتي أن تنافس باقي الوجبات على موائد الطعام بسبب طعمها اللذيذ كما ونالت اعجاب الكثير من الأشخاص على مستوى الوطن العربي حيثُ جذبت ملايين الناس لها لمنظرها القوي.

وبمكن للأشخاص ان يقدموا وجبة كفتة الحاتي في المناسبات العامة والخاصة وأيضًا في الجلسات العائلة والعزائم ، حيثُ اثبتت الاكلة قوة جدارتها مع باقي الوجبات الأخرى ، كما يمكن لكافة الفئات العمرية تناولها وهي سهلة البلع كما أنها تشبع المريء.

وعن مكونات الكفتة الحاتي لقد وفرنها لكم وهي سهلة الحصول عليها من المحلات التجارية أو الأسواق كما أنها تعتبر رخيصة الثمن.

جميع مكونات الكفتة الحاتي :

نصف كيلو لحمه ضأني مفروم.

ملعقتان كبيرتان من البقسماط.

بهارات حسب الرغبة.

قطعة من الفحم.

بصلة واحده مبشورة.

قطعة صغيرة من الدهون.

2 حبة من الطماطم المفرومان.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

خطوات اعداد كفتة الحاتي الشهية :

أولاً: وفي المرحلة الأولى من اعداد كفتة الحاتي ، يتم خلط كل من في وعاء متوسط اللحمة الضاني المفرومة مع الخل مع البقسماط، ثم اضع البهارات المكونة من فلفل الأسمر والملح والزعتر والكمون، وبهارات لحمه وشطة.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من المرحلة السابقة، اخلط الخليط جيدًا حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض، ثم اضع الخليط السابق بالثلاجة لمدة ساعة كاملة مع القيام بتغطيته.

ثالثًا: اخلط في وعاء أخر متوسط كل من الطماطم المبشورة والبصل المبشور وملعقة صغيرة واحده من الملح.

خامسًا: وبعدها، اخلط الخليطان جيدًا مع بعضهم البعض حتى تتجانس المكونات.

سادسًا: يتم تشكيل الكفنة في أسياخ أو بداخل الشواية أو أن تضعها بصينية بالفرن، ثم اضع قطعة من ورق الفويل، ثم غطي الصينية بورق الفويل.

سابعًا: اضع قطعة الفحم بداخل الصينية حتى تأخذ ريحة الفحم.

ثامنًا: وفي المرحلة الأخيرة قدم الكفتة الشهية بجانب السلطة والطحينة والعيش.

وفي ختام طريقة عمل كفتة الحاتي نتمنى لكم طعامًا هنيئًا.