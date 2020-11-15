إليك تردد قناة التربوية السورية Syria Edu الجديد 2020 نايل وعرب سات

تردد قناة التربوية السورية Syria Edu الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل وعرب سات ، حيثُ يبحث السوريين على تردد قناة التربوية السورية على محرك جوجل الشهير ، وفي هذه المقالة الرائعة التي وفرها موقع فلسطين اليوم ، هذا التردد بدون تشفير وبالمجان ، حيثُ تعرض القناة المناهج التعليمية للصفوف المختلفة في الدولة السورية.

وبسبب تزايد البحث، قمنا بتوفير تردد التربوية السورية الجديد 2020 ، حتى يتمكن كافة الأهالي والطلبة من ضبطه على شاشات التلفزيون ولمتابعة دروسهم التعليمية بمختلف المراحل التعليمية ، حيثُ تعرض القناة تلك الدروس بصورة بسيطة يسهل على الطلبة فهم الدروس.

ولجأت التربية والتعليم السورية إلى تأسيس قناة التربوية السورية ، في ظل الحرب الدائرة في البلاد الممتدة منذ 8 أعوام ، وأيضًا في تفشي فيروس كورونا ، تابع معنا للحصول وضبط تردد قناة التربوية السورية Syria Edu.

تأسيس قناة التربوية السورية :

وانطلقت قناة التربوية السورية في بثها الأول عام 2008 من داخل الدولة السورية ، وهي متخصصة في بث الدروس التعليمية ، من خلال تقديم البرامج التعليمية الثقافية الهادفة، وتتنوع ما بين الدراسة للمناهج السورية وما بين التنوير ونشر الثقافة في مختلف المجالات للمجتمع السوري والعربي.

ونحرص في موقع فلسطين اليوم على توفير كافة ترددات القنوات العربية والعالمية التي تهم الجمهور ، حتى تمكنوا من ضبط الترددات على شاشات التلفاز في البيت أو العمل أو غيره ، لمشاهدة أوقات مريحة.

مباشر قناة التربوية السورية :

لمشاهدة كل ما يتعلق من مواد لقناة التربوية السورية (اضغط هنا ).

برامج قناة التربوية السورية Syria Edu :

وتبث القناة العديد من البرامج التربوية على النحو التالي :

برنامج التربوية "غراس الغد"

برنامج التربوية "مبتدأ الكلام"

برنامج التربوية الصحي "صحتي سعادتي"

برنامج التربوية "الحساب السحري"

برنامج التربوية "إبداعات مدرسية"

تردد قناة التربوية السورية Syria Edu على القمر الصناعي نايل سات :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11602

معدل الترميز : 27500

معامل التصحيح : 6/5

الاستقطاب : عمودي "v"

تردد قناة التربوية السورية Syria Edu على القمر الصناعي عرب سات :

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 12284

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : v عمودي