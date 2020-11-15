وفد إسرائيلي يزور الخرطوم لتأكيد التطبيع

قالت وسائل إعلام سودانية الأحد، إن وفدا "إسرائيليا" سيزور العاصمة الخرطوم اليوم، دون الكشف عن تفاصيل أخرى عن الزيارة المرتقبة.

ونقل موقع "الراكوبة نيوز" السوداني عن مصدر حكومي، أن "وفدا إسرائيليا سيزور الخرطوم اليوم الأحد، لتأكيد التطبيع السوداني "الإسرائيلي" وتعزيز العلاقات بين البلدين".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" كشفت الثلاثاء الماضي، أن وفدا "إسرائيليا" سيزور الخرطوم الأحد، في إطار ترسيخ عملية تطبيع العلاقات بين الجانبين، مشيرة إلى أن "هذه الزيارة ستكون الأولى منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، عن موافقة السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

ونقلت الهيئة عن مصدر "إسرائيلي" مطلع، لم تسمه، قوله إن "الوفد سيضم موظفين في مجالات مهنية معينة، ولن يكون سياسيا"، مضيفا أن "عدد أعضاء الوفد سيكون أقل مما كان في الوفد الذي زار الإمارات في أيلول/ سبتمبر الماضي".

يذكر أن السودان والاحتلال "الإسرائيلي" اتفقا على اتخاذ خطوات لإقامة العلاقات، في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، وأعلنه ترامب بعد اتصال هاتفي جمعه مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان.

وبالتزامن مع الإعلان عن الاتفاق، قرر ترامب رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ما مهد الطريق أمام الاتفاق مع "إسرائيل".