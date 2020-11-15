وفد من "حماس" سيتوجه إلى مصر لاستكمال الحوار مع "فتح"

أفادت حركة "حماس"، اليوم الاحد، بان وفد من الحركة سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال الحوار مع حركة فتح".

الناطق باسم "حماس"، حازم قاسم، قال: إن "وفد حماس من الداخل والخارج سيتوجه إلى مصر، لاستمرار تحقيق الشراكة الوطنية مع فتح".

وعدّ قاسم لوسائل إعلام محلية، أن توجه الوفد لمصر، يأتي في إطار استمرار الاتصالات والحوارات مع "فتح"، في إطار استكمال مسار الشراكة الوطنية، والجهود لبناء عمل وطني مشترك مستند على الشراكة الوطنية الحقيقية.

وشدّد على نجاح وفد حركته على جهود استكمال تلك الحوارات الوطنية، ينخرط فيها الكل الوطني، لمواجهة التحديدات أمام القضية الفلسطينية.

وعقدت حركتا "حماس" و"فتح" بتاريخ 3 سبتمبر الماضي، اجتماع الأمناء المشترك في رام الله وبيروت، لبحث استكمال المصالحة الوطنية مع اجراء انتخابات عامة وفق التمثيل النسبي.